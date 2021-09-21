Cinayet 15 yıl sonra aydınlatıldı! Zanlıların cezaları belli oldu
Konya’da, 15 senedir kayıp olarak aranan 46 yaşındaki Necati Keleş'in cinayetinin detayları ortaya çıktı. İlaçla uyutup, iple boğarak öldürdükten sonra gömdükleri tespit edilen tutuklu 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.
Konya'nın Çumra ilçesinde, belediye işçisi olan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005'de emniyet güçlerine giderek, oğlu ile ilgili kayıp ihbarı verdi. O zaman yapılan aramalarda, Keleş'in izine rastlanamadı. Aradan geçen 15 senenin ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp Keleş ile ilgili tekrar soruşturma başlatıldı.
ÖZEL EKİP ÖZEL ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ
Soruşturma kapsamında dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Oluşturulan özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılının Aralık ayında hayatını birleştirdiğini, 10 ay sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici'nin boşanma davası açtığı ve geçen süreçte de boşandıkları saptandı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin, Keleş'i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in ortadan kaybolduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü saptadı. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine 2020 yılının ocak ayında gözaltına alındı.
SUÇU İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp, gömdükleri yeri gösterdi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CESEDİ SIK SIK KONTROL ETMİŞLER
Kadir Bakır, ifadesinde, Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak, öldürdüklerini daha sonra çuval içine koyduklarını ve kamyonetle dağlık alana götürüp, gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek, kontrol ettiğini anlattı.
"KAHVENİN İÇERİSİNE UYKU İLACI ATTIM"
Yapılan sorgulamasında, o dönem diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici de ifadesinde olay günü, ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, ''Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu'' dedi.
AÇIK AÇIK ANLATTI
Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, ''Onlar da Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük'' diye konuştu.
CESEDİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR
Sebahat Bilici, olaydan 1 gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, ''Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" dedi.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Öldürülüp, cesedi çuvala konan Necati Keleş'in tespit edilen kemikleri arasında, parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş, Çumra ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.
'KARDEŞİM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYOR'
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sebahat Bilici savunmasında, eski eşi Necati Keleş'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Bilici, "Olayla ilgili bir ilgim yok, ben suçsuzum. Olayı Kadir Bakır yapmıştır. Ben sorduğumda da kazayla olduğunu söylemiştir. Şu an da suçu kardeşim Mustafa Yeşil ve benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Beraatimi istiyorum." dedi.
"ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Tutuklu sanık Mustafa Yeşil, "Daha önceki ifadelerimi verirken baskı altındaydım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum olayla ilgim yok." dedi.
"TANIMADIĞIM BİRİNİ NEDEN ÖLDÜREYİM?"
Kadir Bakır ise "Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisini tanımam, hiçbir husumetim, düşmanlığım da yoktur. Olaydan önce birileri benim annemi ve kardeşimi öldürmüştü. Ben çocuklarımı düşünerek onlara bile bir şey yapmamışken Necati Keleş'i, tanımadığım birini neden öldüreyim? Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için onlarla beraber oldum. Daha sonra da beni tehdit ettiler. Bu nedenle ihbarda bulunamadım." diye konuştu.
ADALET YERİNİ BULDU
Mahkeme heyeti Sebahat Bilici'ye, 'eşi tasarlayarak öldürme' suçundan; diğer sanıklar Mustafa Yeşil ve Kadir Bakır'a da 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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