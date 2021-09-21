İzmir’de evden çıkmak istemeyen kiracı eşyaları sokağa saçtı
İzmir Buca’da, ev sahibinin evden çıkmasını söylediği kiracı evi boşaltmak istememesinin ardından evde ne varsa sokağa atmaya başladı. Ortalığı birbirine katan ve evi benzin dökerek yakmaya çalışan kiracı, hemen hemen 3 saat devam eden çalışmalarının akabinde emniyet güçleri tarafından ikna edildi.
Olay, geçen akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 673 Sokak'a gerçekleşti.
İddiaya göre, 1 ay önce 5 katlı binanın son katına taşınan kiracı 35 yaşındaki Erol A. ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun ardından ev sahibi kiracısının evi boşaltmasını söyledi.
Evi boşaltmayacağını ve benzin dökerek ateşe vereceğini belirten Erol A., daha sonra ise dairenin içerisine benzin döküp evi yakmaya çalıştı.
SOKAĞI IŞIKSIZ BIRAKTI
Madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülen Erol A., buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de dahil eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı. Sokakta bulunan elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar görürken, yetkililerce elektriklerin kesilmesiyle sokak adeta karanlığa büründü. Bunun üzerine mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerince ise sokağa hava yastığı açıldı.
SAATLERCE EŞYALARI SOKAĞA ATTI
Hareketli saatlerin yaşandığı sokağa tedbiren Özel Harekat Polisleri de sevk edilirken, yaklaşık 3 saat boyunca evdeki eşyaları sokağa atan kiracı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi. Gözaltına alınan Erol A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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