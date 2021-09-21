İzmir’de evden çıkmak istemeyen kiracı eşyaları sokağa saçtı



SOKAĞI IŞIKSIZ BIRAKTI

Madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülen Erol A., buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de dahil eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı. Sokakta bulunan elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar görürken, yetkililerce elektriklerin kesilmesiyle sokak adeta karanlığa büründü. Bunun üzerine mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerince ise sokağa hava yastığı açıldı.