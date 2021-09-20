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Sarıyer’de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

DHA
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Giriş: 20.09.2021 13:26
Sarıyer'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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