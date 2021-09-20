Hakkari’de 70 yaşındaki Macide anne 4 engelli çocuğuna bakıyor

"14 YILDIR BACAKLARIMI KIPIRDATAMIYORUM"

2007'den beri yatağa mahkum olduğunu anlatan Eşref Çelik, "Daha önce babamla beraber tarlada çalışıyordum. Arkadaşlarımla top oynuyordum. Zamanla ayaklarımda ağrılar oldu. Şimdi 14 yıldır bacaklarımı kıpırdatamıyorum. İlk benim hastalığım başladı. Birer ve ikişer yıl arayla diğer kardeşlerim de benim gibi hastalandı. Şimdi 3 kardeşimle beraber aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor" diye konuştu.