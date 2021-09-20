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Hakkari’de 70 yaşındaki Macide anne 4 engelli çocuğuna bakıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Hakkari’de 70 yaşındaki Macide anne 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hakkari Yüksekova’da ikamet eden 13 çocuk annesi Macide Çelik (70), biri kız üçü erkek 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.



Yüksekova ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde oturan ve 24 sene önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007'de, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012'de rahatsızlandı.

Çocukları için felç teşhisi konulduğunu ifade eden Çelik, sebebi ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi. Bugüne kadar pek çok kez Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü de belirten Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli bakım ücretiyle çocuklarının masraflarını karşıladığını dile getirdi.

TEK İSTEDİĞİ ÇOCUKLARINI YENİDEN MUAYENE ETTİRMEK

Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.

"14 YILDIR BACAKLARIMI KIPIRDATAMIYORUM"

2007'den beri yatağa mahkum olduğunu anlatan Eşref Çelik, "Daha önce babamla beraber tarlada çalışıyordum. Arkadaşlarımla top oynuyordum. Zamanla ayaklarımda ağrılar oldu. Şimdi 14 yıldır bacaklarımı kıpırdatamıyorum. İlk benim hastalığım başladı. Birer ve ikişer yıl arayla diğer kardeşlerim de benim gibi hastalandı. Şimdi 3 kardeşimle beraber aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor" diye konuştu.

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