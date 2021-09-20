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Elektrik direğinden sarkan kabloya dokunan çocuk ölümden döndü

İHA
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Giriş: 20.09.2021 14:10
İstanbul Esenyurt’ta evlerinin önünde arkadaşları ile oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan, sokaktaki aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosunu tuttu. Kablo aniden patlayarak kıvılcımlar saçmaya başladı. Şoke olan çocuk korkuyla kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü Pınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmak istedi.

KIVILCIMLAR SAÇMAYA BAŞLADI

Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı. Büyük korku yaşayan çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"KORKUP KAÇTIK"
Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu:
"Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı, birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik."

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