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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin'in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

Adana'da, nadir görülen "Ectopia Cordis" adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu. İki saat süren operasyonun ardından 'Mucize Bebek' Hüseyin'in kalbi, göğsünün içine alındı. İşte görünleri hayrete düşüren kurtuluşun hikayesi...

Giriş Tarihi: 20.09.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 01:15
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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin’in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

Suriyeli tarım işçisi Ali El Hasan (23) ile Halime El Abdullah (20) çiftinin ikinci bebekleri Hüseyin, 3,5 ay önce, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, nadir rastlanan ve doğumsal kalp anomalisi olarak bilinen 'Ectopia Cordis' teşhisiyle kalbi dışarıda olarak dünyaya geldi.

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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin’in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

Bebek hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebek, 15 gün süren tetkiklerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu ameliyata alındı.

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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin’in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen bu anomaliyle hayata gözlerini açan Hüseyin bebeğin ameliyatına 4 ayrı uzman doktor katıldı.

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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin’in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

2 saat süren operasyonda dışarıda olan kalp, göğsün içine alındı.

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Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin’in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?

3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin, okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek.