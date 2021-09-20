20 Eylül 2021, Pazartesi
Kalbi dışarıda doğdu! İşte Hüseyin'in mucize kurtuluşun hikayesi | Ectopia Cordis nedir?
Adana'da, nadir görülen "Ectopia Cordis" adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu. İki saat süren operasyonun ardından 'Mucize Bebek' Hüseyin'in kalbi, göğsünün içine alındı. İşte görünleri hayrete düşüren kurtuluşun hikayesi...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 01:15
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