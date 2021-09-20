Tuzla’da lüks cip ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda hareket halindeki lüks cip sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek önünde seyir halindeki kamyonete çarptı. İki araç da çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Lüks araç sürücüsü ve kamyonetteki şoförünün yanındaki eşi, araç içinde sıkışarak yaralandı.
Olay, saat 15.00 sularında Tuzla Kuzey Marmara otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana geldi.
BARİYERLERE ÇARPTI
İddiaya göre, Yusuf Kırıcı yönetiminde olan Land Rover marka 34 UAZ 65 plakalı lüks cip, Emrullah Kara yönetimindeki KİA marka 34 AFY 870 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Lüks cip sürücüsü Yusuf Kırıcı ile kamyonet sürücüsünün eşi Sevgi Kara araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Olay yerine itfaiye, polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Cip ve kamyonette sıkışan yaralılar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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