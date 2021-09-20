Tuzla’da lüks cip ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

BARİYERLERE ÇARPTI

İddiaya göre, Yusuf Kırıcı yönetiminde olan Land Rover marka 34 UAZ 65 plakalı lüks cip, Emrullah Kara yönetimindeki KİA marka 34 AFY 870 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.