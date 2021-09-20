Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konuşar arasında yer alıyor. Dondurma çubuklarından çıkan kodlar ile katılınan çekilişin sonuçları bekleniyor. Büyük ödülün yer aldığı çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ BAŞVURU TARİHLERİ - KOŞULLARI

(Bu metin kampanya sahibi kurumun resmi sitesinden alınmıştır)

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 30.11.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.9168 sayılı izni ile 01.04.2021(saat:00.01)-30.09.2021(saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.