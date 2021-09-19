Fransız otomobil yarışı şampiyonu Pierre Barroso’ya dostundan 15 milyonluk kazık





"TÜRKİYE BİR CENNETTİR VE O CENNETİ TERK ETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

Kendisini bir Türk vatandaşı olarak gördüğünü ve burada kalmaya devam edeceğini söyleyen Barroso, "Ben Türkiye'nin hukukuna, yargısına, devletimize inanıyorum. Şimdiye kadar hep inandım. Avrupa'da Türkiye'ye karşı bu ön yargıyı yıkmak için yine gönülden çalışacağım. Avrupa'yla bağlarımızı güçlendirmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye bir cennettir ve o cenneti terk etmeye hiç niyetim yok" diye konuştu.



"GÖRECEKLER Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALETİ SAĞLAYACAKTIR"

Dolandırılma olayının kendisi için çok ağır maliyetlere neden olduğunu ifade eden Barroso, "Dolandırıldığım için 2 milyon euro kaybettim. Bunun yanında çok fazla sözleşme kaybettim. İspanya ile 7 milyon euro, Fransa ile 3 milyon euro, İngiltere ile 2 milyon euro ve Portekiz ile 1 milyon euro değerindeki sözleşmelerim iptal edildi. Müşterilerim başıma gelen bu olaydan sonra tedirgin olarak geri çekildiler. Ona rağmen ben yine buradaki işlerimi bırakmayıp daha çok müşteri bulacağım. Çünkü görecekler ki Türkiye Cumhuriyeti adaleti sağlayacaktır" dedi.



İFTİRA ÜZERİNE İFTİRA

Pierre Barroso'nun avukatı Gizem Toksöz Yekenkunrul ise üniversite arkadaşı vasıtasıyla tanıştırıldığı kişilerin maske ve eldiven gibi mallar getireceklerini söyleyip Barroso'dan para aldıklarını ifade ederek, "Sahte evraklar ve videolarla malların geleceğini söyleyerek oyalamışlar. Bu işin sonunda mallar gelmediği gibi yurt dışındaki müşterilerin de zararını gidermek zorunda kalıyor. Bununla ilgili şikayette bulunduk. Şüphelilerin 4'ü tutuklandı, bir kısmı firari durumda. Müvekkilim yurt dışında olduğu bir dönemde şüphelilerden birinin eşi, kendisini silahla tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Müvekkilim uçak bileti gibi evraklarla yurt dışında olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

"BARROSO'NUN TÜRK ADALETİNE GÜVENİ TAM"

Dolandırılma olayının hemen ardından Barroso'nun evine icra geldiğini belirten Avukat Toksöz Yekenkunrul, "Sahte senetlerle icra takipleri yapılıyor. Kendi imzası yok. Bununla ilgili de gerekli hukuki prosedürü başlattık. Barroso'nun Türk adaletine güveni tam. Şüphelilerin tutuklu yargılanması bu güvenini perçinledi. Yurtdışında çok büyük işler yapan birisi olduğu işçin bu dosyanın Türkiye'nin uluslararası alandaki hukuki imajı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Biran önce iddianamenin hazırlanıp dava açılarak en ağır cezayı alacaklarına inancı tam. Ödediği parayı geri alabilmesi için de hukuki işlemleri başlattık" dedi.