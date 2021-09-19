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Meteoroloji'den çok sayıda ile gece yarısı son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Meteoroloji’den çok sayıda ile gece yarısı son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Yağışların İstanbul ve çevresinde de kuvvetli şekilde etkil olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yeni açıklanan hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Çarşamba günü sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR AZALIYOR

Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.

SALI GÜNÜ 20 İLDE YAĞMUR

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; salı günü başta İstanbul olmak üzere toplam 20 ilde yağmur etkili olacak. Salı günü yağmur beklenen iller şöyle;

"İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin."

ÇARŞAMBA GÜNÜ 40 KENTTE YAĞIŞ VAR

Haritaya göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü sağanak yağmur görülecek.

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PERŞEMBE GÜNÜ YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YAĞMURA TESLİM OLACAK

Perşembe günü ise tam 58 kentte sağanak yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yağmur beklenen iller şöyle;

"İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum"

CUMA

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