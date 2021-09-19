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MSB'den heyecan veren paylaşım: İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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MSB’den heyecan veren paylaşım: İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" ifadelerine yer verildi.

Yarın İstanbul'da görsel bir şölen gerçekleşecek. Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri İstanbul Boğazı'nda uçacak.



Konuya dair açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

"GÖZÜNÜZ GÖKYÜZÜNDE OLSUN..."

MSB'nin Twitter paylaşımında, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.


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