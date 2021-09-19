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Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021? Trendyol eylül indirimi hangi tarihte bitecek?

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Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021? Trendyol eylül indirimi hangi tarihte bitecek?

Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan Trendyol, eylül ayına özel indirimleri ile birçok ürünü müşterilerin beğenisine sunuyor. İşte, Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021? Trendyol eylül indirimi hangi tarihte bitecek?

Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021? Trendyol eylül indirimi hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Trendyol Mega Eylül indirimleri için geri sayım başladı. Bütçe dostu, sık sık indirim yapan e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol eylül ayında da onlarca ürünü uygun fiyatından alıcısıyla buluşturuyor. İşte, Trendyol Mega İndirim ne zaman 2021?

TRENDYOL MEGA EYLÜL İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Uzun süredir merakla beklenen indirimlerden biri olan 2021 2021 Trendyol Mega Eylül indirimlerinde birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

8-9-10 Eylül'de gerçekleşen indirimden sonra 21-22-23 Eylül 2021 tarihlerinde de Trendyol Mega Eylül indirimleri olacak.

TRENDYOL HAKKINDA

Merkezi İstanbul'da olan e-ticaret platformu Trendyol, 2010'da Demet Mutlu liderliğinde kuruldu.

Trendyol Group çatı adını da kullanan platform; Trendyol Express kuryeleri ve hizmet sağlayıcıları dahil edildiğinde toplam 4 bin kişi istihdam ediyor.

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