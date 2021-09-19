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Pendik’te çay satan büfeden alkol isteyince tekmeler konuştu: Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Pendik’te çay satan büfeden alkol isteyince tekmeler konuştu: Yaralılar var

İstanbul’un Pendik ilçesinde düğün çıkışında çay satışı yapan büfeden bir vatandaşın viski istemesiyle çıkan kavgada, cadde aniden savaş alanına döndü. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralanırken, emniyet tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde geçen akşam saat 21.00 sularında yaşandı.

İddiaya göre, cadde üzerinde çay satışı yapan büfeye gelen alkollü bir şahıs, büfeciden viski istedi.

Bu şahıs ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TANIDIKLARINI TOPLAYIP TEKRAR GİTTİ

Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı.

6 YARALI

Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti.

Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HERKES BİRBİRİNE GİRMİŞTİ"

Kavga sırasında iş yerinde bulunan bir çevre sakini, "Telefon tamir ediyordum. Gürültü üzerine dışarı çıktım. Çıktığımda herkes birbirine girmişti ve tabureleri kullanıyorlardı. Yaralananlar vardı" dedi.

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