Pendik’te çay satan büfeden alkol isteyince tekmeler konuştu: Yaralılar var

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti.

Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.