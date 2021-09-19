Pendik’te çay satan büfeden alkol isteyince tekmeler konuştu: Yaralılar var
İstanbul’un Pendik ilçesinde düğün çıkışında çay satışı yapan büfeden bir vatandaşın viski istemesiyle çıkan kavgada, cadde aniden savaş alanına döndü. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralanırken, emniyet tarafları güçlükle ayırdı.
Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde geçen akşam saat 21.00 sularında yaşandı.
İddiaya göre, cadde üzerinde çay satışı yapan büfeye gelen alkollü bir şahıs, büfeciden viski istedi.
Bu şahıs ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TANIDIKLARINI TOPLAYIP TEKRAR GİTTİ
Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı.
6 YARALI
Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti.
Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…
- Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar oldu?
- Yunus Emre Özer kimdir? Youtuber Yunus Emre Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Yargı dizisi konusu nedir? Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi nerede çekiliyor?
- Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…
- Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!
- ALES baraj puanı kaç? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı?
- 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Bu yıl KYK bursu nasıl alınır? 650 TL ödeme geliyor!
- Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!
- SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!
- 2021 ALES kaçta bitiyor? ALES/2 kaç dakika sürecek? ALES sınav süresi ne kadar kaç saat?