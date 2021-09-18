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Son dakika: Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Son dakika: Beylikdüzü’nde otomobiliyle markete girdi

Son dakika haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete girdi. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Deprem oldu sandım" dedi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete girdi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"DEPREM OLDU SANDIM"
Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü" dedi.

Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.

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