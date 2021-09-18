Son dakika: Beylikdüzü’nde otomobiliyle markete girdi

Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.

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