Son dakika: İstanbul’da korkunç kaza: Anne baba öldü! Çocuklar ağır yaralı

Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Ergül, eşi Güler ve 2 çocuğu ile Ankara istikametinde otomobiliyle giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.