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Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza: Anne baba öldü! Çocuklar ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da korkunç kaza: Anne baba öldü! Çocuklar ağır yaralı

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, baba Rıdvan Ergül (29), anne Güler Ergül (31) hayatını kaybederken, çocukları 3 yaşındaki Dila ile 1 yaşındaki Muhammet yaralandı.

Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Ergül, eşi Güler ve 2 çocuğu ile Ankara istikametinde otomobiliyle giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, takla atarak yol kenarına savrulup, ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE BABA ÖLDÜ! ÇOCUKLAR YARALANDI
Sağlık ekipleri Rıdvan (29), Güler Ergül'ün (31) hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.



Çiftin çocukları 3 yaşındaki Dila ile 1 yaşındaki Muhammet ise enkaza dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.



Ambulansa alınan çocuklardan biri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri ise Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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