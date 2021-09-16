Beykoz’da korkunç kaza! Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Aynı otomobilde bulunan ve hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.