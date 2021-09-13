Mersin’de feci kaza! Araba çarpan öğrenci havaya uçtu

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla birlikte öğrencinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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