Mersin’de feci kaza! Araba çarpan öğrenci havaya uçtu
YAŞAM İHA
Mersin'de bir aracın çarptığı 14 yaşındaki Mohammed Ali Kusser ağır yaralandı. Kaza sonucunda öğrencinin metrelerce havaya fırlaması güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
HAVAYA FIRLADI
Alınan bilgiye göre, Mersin yönünden gelen 33 AAJ 261 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 14 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Ali Kusser'e çarptı. Otomobilin çarpması ile havaya fırlayıp yere düşen genç ağır yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla birlikte öğrencinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Exxen spor paketi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik ücreti kaç TL? Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen fiyatları!
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?