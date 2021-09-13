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Mersin’de feci kaza! Araba çarpan öğrenci havaya uçtu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Mersin’de feci kaza! Araba çarpan öğrenci havaya uçtu

Mersin'de bir aracın çarptığı 14 yaşındaki Mohammed Ali Kusser ağır yaralandı. Kaza sonucunda öğrencinin metrelerce havaya fırlaması güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Kaza, bugün öğle sularında Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli'nin Çeşmeli Mahallesi'nde gerçekleşti.

HAVAYA FIRLADI

Alınan bilgiye göre, Mersin yönünden gelen 33 AAJ 261 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 14 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Ali Kusser'e çarptı. Otomobilin çarpması ile havaya fırlayıp yere düşen genç ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla birlikte öğrencinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci kaza kamerada FECİ KAZA KAMERADA
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