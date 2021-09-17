Kars’ta hortum korku dolu anlar yaşattı
YAŞAM İHA
Kars’ta yağmurdan sonra çıkan hortum dehşet dolu anlar yaşattı. Tekneli köyü üzerinde çıkan hortum cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Köyün üzerinden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı.
Kars'ta çıkan hortum sebebiyle bir takım evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.
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