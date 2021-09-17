Altında dikkat çeken düşüş! Seyir nasıl olacak? Çeyrek altın ve gram altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim tarih verdi: Piyasalarda ciddi bir hareket olacak
Altın fiyatlarında dikkat çekici düşüş yaşanıyor. Düşüş devam eder mi? Yatırımcı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altında alım fırsatı ne zaman? Sene sonunda fiyat tahmini ne? Fiyatlarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek, Kapalıçarşı'dan aktardı. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukya, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Gram altının fiyatı 485 TL'den çeyrek altın ise 788 liradan işlem görüyor.
Altındaki seyir nasıl olacak? Çeyrek altın ve gram altındaki düşüş sürecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altında alım fırsatı ne zaman? Sene sonunda fiyat tahmini ne? Fiyatlarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek, Kapalıçarşı'dan aktardı. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukya, A Haber canlı yayınında yatırımcılara uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altın dün sert bir düşüş yaşadı özellikle ABD piyasalarında. Gram olarak 490'lardan 480'lere kadar bir sert satış yedi. Doların 8.45'ten 8.60'a gelmesi altın/TL bazında tekrar 480'den bugün 488'e kadar çıktı. Şu anlarda 85-86 seviyesinde. Altına vatandaşın talebi devam ediyor.
Dolar çok yükseldiği için altına yatırım yapan Türk milleti altını satan yabancı ülkelerde fonlar satıyor. Sebebi de ABD'nin Kasım ayında tahvil fonlarını azaltacağı korkusundan. Yani piyasa para çektiği zaman acaba ABD faizleri 2023'te kaç kere arıtracak o korkuyla altın satışı devam ediyor.
"PİYASALARDA CİDDİ BİR HAREKET OLACAK"
Kısa vadede altında 1.730 seviyesi altının önemli destek noktası 1.810 da ana destek noktası ons altın için. Bunları takip etsin yatırımcılar. Kısa vadede gramda 475'ler alış yeri gözüküyor 490-95 satış gözüküyor. Ama Ekim ile Kasım arası piyasalarda ciddi bir hareket olacağını söyleyebilirim. Bir para bolluğu olacak. Dolarda yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali çok yüksek. Yani 8.30'un altına gelmediği sürece bu da altını TL bazında yukarı taşıyabilir.
ŞU AN ALTINDA ALIM FIRSATI MI?
Altından ziyade dolar düştükçe almak daha mantıklı altın orta ve uzun vadede baktığımız zaman dolar bazında ciddi bir değer kaybedeceği söylentisi yüksek. Ciddi bir rakamlara gelecek aşağı noktalarda. O da altın TL bazında çok aşırı düşmeyecek ama doların yükselmesi altın /TL bazında kendisini tutacağını söyleyebiliriz.
YATIRIMCI NE YAPMALI?
Yani 460 TL seviyesi dip nokta olacak çok sert bir düşüş olursa ABD'deki fonlar satışa devam ederse. Ama dolar 8.800'e geldiği zaman yine altın 480-85 seviyesinde kalacağını söyleyebiliriz. Ama şu ara 500 seviyesi ciddi bir destek seviyesi oldu altında. Yatırımcılar için kısa vadede borcu olanların satmak isteyenlerin o seviyeyi kollasınlar. Parası olanların da 460-470 seviyesine sert bir düşüş yaparsa almalarını tavsiye edeceğim. İniş çıkışları takip edelim.
SENE SONU FİYAT TAHMİNLERİ
Özellikle dolarda açık pozisyonların kapanacağını söyleyebilirim. Bundan 4 ay öncesine baktığımız zaman doları 8.60'tan satıp Kasım ayında fonlayanların dolar kuru 9.30'lara geldi. Bunlar Ekim Kasım gibi yavaş yavaş paraları çözüldüğü anda 400-500 lira bunlar için kardır. Bu da altını TL bazında tutacaktır. Ama altındaki korku şu fonlar çıktıkça altını satıyor ABD dolar bazında değer kaybediyor. Bunun devamı gelebilir mi? Bence Kasım'dan sonra devam edecektir satışları ama TL bazında da 460'lar dip nokta olacağını söyleyebilirim.
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