İş adamı Batuhan Bağıban’dan afet bölgesine yardım

Türkiye önce orman yangınlarıyla, ardından sel felaketleriyle sarsıldı. Yardımseverler, her iki afetten de zarar görenler için seferber oldu. O isimlerden biri de Ankara merkezli Gürbağ Group'un Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban'dı. Firmasının da desteğiyle önce yangın bölgelerine yardımlar gönderen genç iş adamı, son olarak Sinop'un Ayancık ilçesi için kolları sıvadı.



TEK BİR KİŞİYE BİLE FAYDAMIZ DOKUNDUYSA NE MUTLU BİZE

Gürbağ Group olarak 65 kişilik donanımlı bir ekibi Ayancık'a sevk ettiklerini belirten Batuhan Bağıban, yardımlarının bununla sınırlı kalmadığını açıkladı: "Hem orman yangınları hem de Karadeniz bölgesindeki sel felaketi nedeniyle derin bir üzüntü duyduk. Bu süreçte Gürbağ Group olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımız bölgedeki AFAD ekipleriyle koordineli olarak çalıştı. Hemen ardından afetzedelere kısa süreli de olsa bazı ihtiyaçlarını karşılayacak yardım kolileri gönderdik. Tek bir kişiye bile faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz böyle zamanlarda dayanışma ruhunu ön plana çıkaran bir toplumuz, el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Yaraları sarmak için bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız."