Karantinada olması gerekirken polislere yakalandı: Mükemmel 10 bin lira yazın



Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

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