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Karantinada olması gerekirken polislere yakalandı: Mükemmel 10 bin lira yazın

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Karantinada olması gerekirken polislere yakalandı: Mükemmel 10 bin lira yazın

Kırıkkale'de koronavirüs PCR testi pozitif çıkan genç bir kadın, arkadaşlarıyla beraber caddede gezerrken emniyet güçlerine yakalandı. Genç kadın, karantina kurallarına uymadığı sebebiyle uygulanan cezaya "mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kırıkkale Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi esnasında caddede gezen bir grup vatandaşın GBT'sini (Genel Bilgi Toplama) sorguladı. Ekipler, sorgulama esnasında Tuğçe P'nin (21) takibinin devam ettiğini tespit etti.

Emniyet güçleri, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Denetim ekipleri tarafından yapılan HES kodu denetiminde Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

Kırıkkale'de koronavirüs PCR testi pozitif çıkan genç bir kadın, arkadaşlarıyla beraber caddede gezerrken emniyet güçlerine yakalandı.

Genç kadın, karantina kurallarına uymadığı sebebiyle uygulanan cezaya "mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" ifadeleriyle tepki gösterdi.


Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

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