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Son dakika: Diyarbakır'da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: Diyarbakır’da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen TIR ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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