Ölen eşini önce diriltti sonra evlendi! Iraklı kadından skandal miras savaşı

GEÇMİŞ TARİHLİ OLARAK EVLENDİRİLDİ

B.A.M.M'nin, miras sürecini sonuçlandırılabilmek için bir sonraki durağı Türkiye'nin Bağdat Konsolosluğu oldu. Burada ölüm ve mirasçılık belgelerinin kayıtlara geçmesinin ardından Türkiye'de artık resmilik kazanan evrakta, Türkçe çeviriler gerçekleştirilerek başvuru yapıldı. Ardından nüfus müdürlüğünce B.A.M.M. ile Ş.S. önce geçmiş tarihli olarak evlendirildi, ardından 2015 yılında hayatını kaybeden Ş.S'nin 2020 yılında geçmişe dönük resmi ölüm kaydı yapıldı. Ardından Ankara'da Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında sonuçlanan dava ile de vefat eden kocanın gayrımenkulleri kadının üzerine geçti.

B.A.M.M'nin avukatı Çağatay Çakır yaptığı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında anlaşma bulunmadığı için çok basit bir şekilde çözümlenmesi gereken bir durum çıkmaza girdi" dedi.