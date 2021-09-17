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Antalya’da keçinin motosiklet yolculuğu kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Antalya’da keçinin motosiklet yolculuğu kamerada

Antalya Serik’te keçinin motosiklet ile yaptığı olan yolculuk görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çatma Mahallesinde plakasız bir motosiklete binen şahıs, önüne bindirdiği keçiyi motosiklet ile taşıdı.

Hem kendini, hem yoldaki diğer şoförlerin hayatını riske sokan yolculukta keçiyi motosiklet önünde görenler de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntüler izleyenleri hayrete düşürse de gülümseten anlar ortaya çıktı.

İzleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti İZLEYENLERİ HEM ŞAŞIRTTI HEM GÜLÜMSETTİ
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