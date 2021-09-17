Antalya’da keçinin motosiklet yolculuğu kamerada
YAŞAM İHA
Antalya Serik’te keçinin motosiklet ile yaptığı olan yolculuk görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hem kendini, hem yoldaki diğer şoförlerin hayatını riske sokan yolculukta keçiyi motosiklet önünde görenler de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntüler izleyenleri hayrete düşürse de gülümseten anlar ortaya çıktı.
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