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Af tüfeğiyle sokak ortasında ateş açtı: Silah sıkıntı değil baba canımı sıkanları vuracağım

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Af tüfeğiyle sokak ortasında ateş açtı: Silah sıkıntı değil baba canımı sıkanları vuracağım

Antalya’da eşiyle tartışan bir vatandaş sokak ortasında av tüfeğiyle 7 el ateş açtı. Emniyet güçlerini karşısında gören şahıs teslim oldu. Gazetecilerin ‘silahı nereden aldın?’ sorusuna da "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse" yanıtı dikkat çekti.

Olay, saat 18.30 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik problemleri olduğu belirtilen Hüseyin Z., internet üzerinden aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Emniyet güçlerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.

AV TÜFEĞİ EVDEN ÇIKTI

Polis ekipleri, Hüseyin Z.'ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.

"BAŞTA BABAM, CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM"

Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusuna, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş" diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.

Hüseyin Z., sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.

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