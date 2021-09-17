Af tüfeğiyle sokak ortasında ateş açtı: Silah sıkıntı değil baba canımı sıkanları vuracağım

Olay, saat 18.30 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik problemleri olduğu belirtilen Hüseyin Z., internet üzerinden aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Emniyet güçlerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.