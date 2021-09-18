Kuaför Erkan Yıldırım: Kaynak saçın kalitesine dikkat edin

Mikro kaynak, tres kaynak, bant kaynak... Kaynak saçın birçok çeşidi var. Kuaför Erkan Yıldırım, isimleri farklı olsa da birçoğunun temelinin aslında aynı işleme dayandığını söyledi: "Her kuaför yaptığı işleme kendince bir isim veriyor ama çoğu aslında keratin kaynak yapıyor. Bazıları daha ince işlem yaptığı için farklı olduğunu iddia ediyor ama hepsinin çıkışı keratin kaynak."



DOĞRU YAPILDIĞINDA KISA SAÇLARI UZATIYOR

Kaynak saç yaptırmayı düşünen kadınların en büyük endişesi, kendi saçlarının zarar görme ihtimali. Erkan Yıldırım, uzman ve tecrübeli kuaförler tarafından yapılan kaynağın saça zarar vermediğini dile getirdi: "Keratin kaynağın doğru uygulandığı zaman saça zarar vermediğini, hatta bu işlemle birçok misafirimizin saçını uzattığımızı bile gördük. İşlem sırasında bazı teknik detaylara dikkat edilmeli. Örneğin kaynak saç ile onu takacağınız saç tutamının kalınlığı aynı olmalı. Doğru şekilde takılması gibi doğru zamanlarda takılması da önemli. Bunlara dikkat edildiği zaman keratin saç, kısa kalmış saçların uzamasını da kolaylaştırır."



UCUZ KAYNAK SAÇ DEZAVANTAJ YARATIYOR

Erkan Yıldırım, kaynak saçın kalitesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti: "Maalesef bazı kuaförler ucuz kaynaklar kullanmayı tercih ediyor. Biz salonlarımızda uyguladığımız kaynakları genelde tek bir kişiye ait saçlardan yaptırıyoruz. Ama ucuz kaynaklar, 5-6 kişinin saçlarının karışımıyla elde ediliyor. Bunun da bazı dezavantajları var. Bir kere saçı fönsüz kullanmak imkansızlaşıyor, çünkü normal halinde dalgaları farklı oluyor. Renk değiştirirken de sorun yaşanıyor. Her saçın açılma derecesi aynı olmadığından boya sonrası saçta farklı renkler oluşuyor. Sonuç olarak; kaynak saçta detaylara dikkat edilmeli, mutlaka uzman ellerde doğru tekniklerle yapılmalı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN