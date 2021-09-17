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11 yaşındaki kızın cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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11 yaşındaki kızın cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy’de N.C., binanın giriş kapısında bulunan faturalardan birini seçerek, kapının ziline bastı. Evde 11 yaşındaki çocuk tek başınaydı. Faturada gördüğü adı, ufak kıza söyleyen N.C. babasının arkadaşı olduğunu söyledi. "Babanı cep telefonunla arayıp benimle görüştürür müsün?" diyen N.C., kızın babasını aradığı cep telefonunu çalarak binadan uzaklaştı.

Olay, 10 Eylül Cuma günü Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki Nazlıcan A., evde tek olduğu esnada kapı zili çaldı. Zili çalan zanlı N.C., "Ben baban Güven'in arkadaşıyım, kapıyı açar mısın?" dedi.

Babasının ismin söyleyen adama güvenerek kapıyı açan kız çocuğu, evin kapısına gelen zanlı N.C.'ye babasının evde olmadığını dile getirdi. Zanlı da çocuktan babasını aramasını söyledi. Telefonu ile babasını arayan Nazlıcan A., arkadaşının eve geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini dile getirdi. Güven A. da kızına cep telefonunu kapıda bekleyen kişiye vermesini dile getirdi. Küçük kızın elinden cep telefonunu alan N.C. telefonu el çabukluğuyla kapattı. Bir müddet telefonda konuşuyormuş gibi yapan ve apartman içerisinde telefonun çekmediğini söyleyerek kız çocuğunun yanında uzaklaşan şüpheli N.C., daha sonra binadan çıkarak kayıplara karıştı.

'TELEFON ÇEKMİYOR' DEYİP DIŞARI ÇIKTI

Kızının telefonunu defalarca arayan ancak cevap alamayan Güven A., komşularını arayarak kızının evde yalnız olduğunu ve kontrol etmelerini söyledi. Komşuları, Güven A.'nın dairesine geldiğinde 11 yaşındaki çocuğu, babası ile telefonda görüştürdü. Babasına, 'Arkadaşın benim telefonumla seninle konuşurken telefonun çekmediğini söyleyip dışarı çıktı' deyince Güven A., kızına ait telefonun hırsız tarafından çalındığını anladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kızına bir şey belli ettirmeyen Aykurt, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkali belirlenen şüpheli N.C. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen N.C. tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABA: KORKUM ENDİŞEM KIZIMIZA BİR KÖTÜLÜK YAPMASIYDI

Olay gününü anlatan Güven A., kızının evde yalnızken, hırsızın bina girişindeki faturaları kontrol ettiğini belirterek, "Fatura üzerindeki adımı ezberliyor. Sonra daire ziline basıyor. Kızıma adımı söyleyince kızım da gerekten de benim arkadaşım olduğunu zannederek hırsıza dış kapıyı açıyor. Sonra daire kapısına gelince kızıma, 'Babanla görüşmem gerekiyor' diyor. Kızım da evde olmadığımı söyleyince beni aramasını söylüyor hırsız. Kızım telefonla beni arayınca, telefonu kapıdaki kişiye vermesini söyledim. Telefonu eline alan kişi telefonu kızım fark etmeden kapatmış. Sonra da yalandan benimle samimi bir arkadaşmış gibi konuşuyormuş gibi yapınca kızım iyice güvenmiş. Sonra da 'Telefon çekmiyor ben aşağıda babanla konuşup getireceğim telefonunu' deyip kayıplara karışmış" ifadelerini kullandı. Hırsızların yeni yönteminin pes dedirttiğini söyleyen Güven A., "Anne babaları uyarıyorum. Bu şekilde güven vererek kapıyı açtırıyorlar. Çalınan telefona üzülmüyorum, korkum endişem kızımıza bir kötülük yapmasıydı. Bu kadar rahat davranmaları gerçekten insanı korkutuyor" dedi.

11 yaşındaki kızın telefonunu böyle çaldı 11 YAŞINDAKİ KIZIN TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

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