Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı? Hangi ilçede?
Ömerli Barajı nerede? MasterChef Türkiye yarışması 70. bölümüyle 18 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. MasterChef'in "Özel Program" olarak yayınladığı 70. bölüm fragmanında, yeni bölümün Ömerli Barajı'nda çekildiği görülüyor. Bu gelişmelerin ardından Ömerli Barajı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Ömerli Barajı'nın nerede olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı, hangi ilçede? İşte merak edilenler...
Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı? MasterChef Türkiye 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Özel Program olarak ekranlara gelecek 70. yeni bölüm Ömerli Barajı'nda çekildi. Yeni bölümü merakla bekleyen takipçiler, Ömerli Barajı hakkında detayları araştırmaya başladı. Ömerli Barajı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı, hangi ilçede? İşte cevaplar...
ÖMERLİ BARAJI NEREDE, NEREYE BAĞLI?
İstanbul'da yer alan Ömerli Barajı, Riva Deresi üzerinde bulunuyor. 1968-1973 yılları arasında içme suyu temini amacı ile inşa edilmiştir. 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biridir.
Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.198.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 52,00 m, normal su kotunda göl hacmi 386,50 hm³, normal su kotunda göl alanı 23,10 km²'dir. Yılda 180 hm³ içme-kullanma suyu sağlamaktadır.
Barajın yakınlarında Esenceli Köyü yer alıyor.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI NE KADAR?
İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'un su ihtiyacının %40'ını karşılayan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı %83,02'dir.
BARAJLAR TAŞKINLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde sellerin gittikçe arttığını belirterek, bunun ana sebebinin iklim değişikliği olduğunu, şehirlerin büyümesi, betonlaşma, arazi kullanımındaki değişiklikler, insan faaliyetleri ve dere kenarlarına yapı yapmanın da selleri tetiklediğini kaydetti.
Selin tabiatın bir gerçeği olduğunu, yüzde 100 önlemenin mümkün olmadığını ancak etkilerinin azaltılabileceğini ifade eden Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Enerji, içme suyu, taşkın kontrolü, sulama gibi her ne amaçla yapılırsa yapılsın barajların taşkın önleme etkisi var. Fazla gelen suları depoladığı için taşkın sırasında daha az suyu aşağıya bırakıyor. Dolayısıyla taşkın sönümleme ve debisini azaltma gibi fonksiyonları vardır. Hatta Karadeniz'de biraz yükseklerde barajlar yaparak taşkınlardaki fazla suların bir kısmını yükseklerde tutmak lazım.
Barajların taşkın önlemesine tipik bir örnek Ermenek Barajı'dır. Bu baraj yapılmadan önce Göksu Çayı'nın taşması ile hemen hemen her yıl ilkbaharda Toroslarda karlar eriyince Silifke'de seller meydana gelir, can ve mal kayıplarımız olurdu. En son 2004 yılında meydana gelen selde pek çok araziyi su basmış ve insanlar ölmüştü. Karaman ili Ermenek'te Göksu üzerinde büyük hacimli Ermenek Barajı yapıldıktan sonra bölgede bir daha sel olmamıştır. Artık Çarşamba'yı sel almadığı gibi, Silifke'yi de sel almıyor."
"BARAJLAR YIKILMADIĞI SÜRECE HİÇBİR TAŞKINA SEBEP OLMAZ"
Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu, Bartın'da 1998 yılında büyük bir sel olduğunu, şehrin çok büyük zarar gördüğünü, daha sonra bazı projeler hazırlandığını, ilgili bakanlığın projeleri kendisine gönderdiğini ve kendisinin de konuyu irdelediğini aktararak, "Kirazlıköprü Barajı, Kozcağız Barajı ve Kışla Sel Kapanı bu yılki selde Bartın il merkezindeki taşkını önlemede çok etkili oldu. Baraj yapmak en önemli taşkın önleme çaresidir." diye konuştu.
Barajların yıkılmadığı sürece hiçbir zaman taşkına sebep olmayacağını vurgulayan Ağıralioğlu, "Türkiye'de genellikle barajları devlet yaptığı için emniyetli yapılmış. Dünyanın pek çok yerinde baraj yıkılmaları oluyor, taşkınlar meydana geliyor fakat Türkiye'de baraj yıkılması hiç olmadı." dedi.
"HES'LER SUYU TÜKETMİYOR"
Son dönemdeki sel felaketinin HES'lerle bir alakasının bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Ağıralioğlu, bunun HES'lerle alakası olmadığını, 1998'de Bartın'daki yağışta 3 günde toplam 201 kilogram/metrekare, bu yılki Bartın yağışında ise 1 günde 303 kilogram/metrekare yağış düştüğünü bildirdi.
Ağıralioğlu, söz konusu dönemde Bartın'daki yağışın şiddetinin fazla olduğunu, yapılan köprülerde hatalar bulunduğunu, köprü ayaklarının belli bir açıklıkta, köprü yüksekliğinin yeterli olması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu köprülerin altından her zaman su geçmiyor. Bazen kütükler, ağaçlar, büyük taş blokları da geçiyor." dedi.
Dünyada yenilenebilir enerjide en önemli kaynaklardan birinin su, güneş ve rüzgar olduğunu, iyi bir denetim yaparak, işletmesini iyi takip ederek HES'lerin çalıştırılabileceğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:
"HES'ler suyu tüketmiyor. HES için alınan suyu yeniden oraya bırakıyorsunuz, hiçbir kirlilik olmadan bir değirmenin çarkından geçirilmiş gibi çarktan geçiriyorsunuz ve sistem devam ediyor. Belki bilinmediği için, belki de abartılmak için yapılan şeyler... Bir ara barajlara da karşı çıktılar, Batılılar da buna teşvikler verdi ama Batılılar 1970'e kadar bütün su kaynaklarını geliştirmişler, HES'ler yapmışlar sonra 'Siz yapmayın' diyorlar. Biz yarı kurak bölgeyiz, yapmak zorundayız. Eğer biz İstanbul'da suyu biriktirmezsek, baraj yapmazsak sonra ne yapabiliriz? Barajlarla ilgili gerçekler ortaya çıktı, eskisi kadar tepki yok ama HES'lere hala bilerek veya bilmeyerek tepki var. Barajlarda balıkçılık, su sporları, taşımacılık, güneş enerjisi panelleri bile koyabilirsiniz."
Barajlardaki buharlaşmanın önlenmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, barajların selden dolayı kum ve çakılla dolabildiğini, çıplak topraklarda bitkilendirme ile ağaçlandırmanın artırılması gerektiğini söyledi.
Şehirleşmenin suyun yeraltına sızmasını önlediğine işaret eden Ağıralioğlu, son afette dere yataklarına yapılar yapmanın en büyük etken olduğunu, köprülerin yapımında ve şehirleşmede hatalar bulunduğunu kaydetti.
"KÖPRÜLERİN YAPILMASINDA MUTLAKA HİDROLOJİ VE HİDROLİK UZMANLARININ BULUNMASI GEREKİYOR"
Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Ağıralioğlu, köprülerin yapılmasında mutlaka hidroloji ve hidrolik uzmanlarının bulunması, her bölgenin, hatta her vadinin yapısına uygun proje geliştirilmesi gerektiğini, her yere tek tip projenin uygulanmasının yanlış olduğunu söyledi.
"Nasıl diyorlarsa 'depremle yaşamasını bileceğiz', sellerle de yaşamasını öğreneceğiz" diyen Ağıralioğlu, devletlerin sellere ilişkin ikaz sistemi yaptığını, Türkiye'de de bunun olduğunu kaydetti.
Ağıralioğlu, mevcut yapıların seli göz önünde bulundurarak gözden geçirilmesi gerektiğini aktararak, "Bilhassa imar planlarında dere kenarlarına, deniz kenarlarına yapı yapmayı önlemek gerekiyor, belki Anayasa'ya bile koymak lazım." dedi.
"ŞEHİRLERDE TAŞKIN HARİTALARI YAPILMASI GEREKİYOR"
Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu, dere kenarlarında sel, deniz kenarlarında deprem kaynaklı tsunami oluşabildiğini, bu alanların gezi alanları olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Türkiye'de son 21 yılda 2 bin 500'e yakın sel olduğunu, bundan dolayı 699 kişinin öldüğünü, bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Şehirlerde taşkın haritaları yapılması gerekiyor. Sel olursa nerelerin su altında kalacağını insanlar bilsinler." dedi.
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