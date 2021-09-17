Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı? MasterChef Türkiye 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Özel Program olarak ekranlara gelecek 70. yeni bölüm Ömerli Barajı'nda çekildi. Yeni bölümü merakla bekleyen takipçiler, Ömerli Barajı hakkında detayları araştırmaya başladı. Ömerli Barajı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı, hangi ilçede? İşte cevaplar...

ÖMERLİ BARAJI NEREDE, NEREYE BAĞLI?

İstanbul'da yer alan Ömerli Barajı, Riva Deresi üzerinde bulunuyor. 1968-1973 yılları arasında içme suyu temini amacı ile inşa edilmiştir. 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biridir.