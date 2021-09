Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı? Hangi ilçede?

"KÖPRÜLERİN YAPILMASINDA MUTLAKA HİDROLOJİ VE HİDROLİK UZMANLARININ BULUNMASI GEREKİYOR"

Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Ağıralioğlu, köprülerin yapılmasında mutlaka hidroloji ve hidrolik uzmanlarının bulunması, her bölgenin, hatta her vadinin yapısına uygun proje geliştirilmesi gerektiğini, her yere tek tip projenin uygulanmasının yanlış olduğunu söyledi.