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Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada'da geçirdiği son günler ve idama gittiği gün yanında olan Halil Aydınoğlu, hatıralarını A Haber'e anlattı. O dönem vatani görevini yapan Aydınoğlu'nun Menderes ile olan anıları dinleyenleri duygulandırıyor.

Halil Aydınoğlu merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği anda orada vatani görevini yapıyordu. Menderes'in yaşamış olduğu şiddet olaylarına tanıklık etti asıldığı ana saniye saniye tanıklık etti. O anılarını büyük bir üzüntüyle anlattı.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Adnan Menderes'in yanındaki askerlerden Halil Aydınoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bir gün fırsattan istifade bir tek sigara verebildim yatağında. Konuşma fırsatımız zaten yoktu. Çok baskılıydı.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Celal Bayar, Refik Koraltan, Samet Ağaoğlu, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan İbrahim Kirazoğlu onlar önce geldi. O gün gece 15 Eylül günü Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan idam edildi.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

İlk geldikleri gün Samet Ağaoğlu'na bir yırtık battaniye vermişim ben dağıtıyorum yattıkları döşeğin içi sap dolu.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Hava çok açık net bir hava fırtına, rüzgar gök gürültüsü… Adnan Bey'in sehpası Metedağı diyorlar bir dağ o dağdan denize binlerce kuş serçe kuşu gibi adaya gidiyor denizden geri dönüyor.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Bez gömleği giydirdiler sehpaya gidiyorlar. Ben de biraz daha arkadan geliyorum. İki tane üsteğmen tutuyor sola baktı sehpayı gördü irkildi. İrkilince üsteğmenler koluna girdi sehpaya çıkardılar boynuna ipi taktılar.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

İki kere sehpada yönü döndü kıbleye gelmiş. Adnan Menderes'in ayağında dudak izim mezarında gözyaşım ruhumda Fatiha dualarım var belki yüz kere.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

"DENİZİN ORTASINDA ASACAKLARMIŞ"

Bir hücum bot geldi geri gitti üç tane geldi üçüncü Adnan Bey'in geldiği iskelede sehpa varmış. Eğer ki idam etmeyin idamı durdurun deselermiş orada asacaklarmış denizin ortasında. Kararı vermişler.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Açık cam gibi havada iskeleye yanaşırken beraber havanın gürlemesi şimşeğin çakması fırtınanın esmesi mucize…

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

SON SÖZÜ...

Abdest aldırdılar iki rekat namaz kıldı. Son sözü vatan ve milletime saadet ve selametler dilerim. Suçsuzum günahsızım… Eşime ve çocuklarıma selam söyleyin. Hiç kimseye küskün ve kırgın değilim dedi.

Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

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