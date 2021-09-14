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Yangın söndürmeye giden su tankeri otel servisine çarptı: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Yangın söndürmeye giden su tankeri otel servisine çarptı: Yaralılar var

Antalya Manavgat’ta yer alan Sorgun Çamlığındaki yangına su götüren belediyeye ait su tankeri, Sanayi kavşağında servis aracıyla çarpıştı. Kazada, servisteki 4 otel personeli yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat Sanayi Sitesinden Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Yusuf Şen'in hakimiyetindeki 07 LDK 86 plakalı Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeriyle Sanayi Doğu Garajı kavşağında, Zübeyde Hanım Caddesinde çevreyolu yönüne hareket halindeki Erol Şahan'ın hakimiyetindeki 07 AIL 965 plakalı otel servis minibüsüne yandan vurması ile meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, servis aracındaki otel Hasret Kurt, Hasret Kurt, Aylin Işık, Hülya Erdoğan ve Şaban Kısak yaralandı.

Yaralılar sağlık personellerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin akabinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankerinin Sorgun Çamlığında çıkan orman yangınına müdahale amacıyla yangın bölgesine su taşıdığı bildirildi.

Tankerle otel servisi çarpıştı TANKERLE OTEL SERVİSİ ÇARPIŞTI
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