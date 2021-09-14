Bayrampaşa’da bir cani yavru kediyi vahşice öldürdü! O anlar kamerada
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde Kuru Gıda Hali'nde esnaflık yapan bir şahıs, yavru kediyi peş peşe tekmeledi. Can çekişen minik kedinin başında ölmesini bekleyen cani, süpürge ile sürüklediği kediyi çöp konteynırının yanına bıraktı. Adamın yavru kediyi tekme atarak öldürdüğü o anlar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, geçen Pazar günü, Bayrampaşa'daki Kuru Gıda Hali'nde gerçekleşti.
Burada esnaflıkla uğraşan R.A., işyerinin önündeki yavru kediyi ayağıyla tekmeleyerek ezmeye başladı. R.A.'nın tekme attığı yavru kedi, yerde sürüklendi. Olduğu yerden kalkarak kıvranan yavru kedi, bir müddet sonra olduğu yere yığıldı.
Yavru kedinin başında dakikalarca ölmesinin bekleyen R.A., ardından da süpürge ile kediyi sürükleyerek çöp konteynırının yanında götürdü. Orada da süpürge ile yavru kediye vurmaya devam eden R.A., öldürdüğü yavru kediyi orada bırakarak olay yerinden ayrıldı.
CANİ ADAM GÖZALTINA ALINDI
R.A.'nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı.
"İNŞALLAH CEZASINI BULUR"
Olayın yaşandığı sitede çalışan Melek Mandalı, "Çok üzüldüm. Kendi denginde olmayan bir canlıya zarar vermesine çok üzüldüm. Bu bir can. Şiddetle kınıyorum. Polise ihbar etmişler. Duyduğuma göre adamı yakalamışlar. İnşallah cezasını bulur" dedi.
"BEN OLSAM O ADAMIN YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"
Fatma Aktuna ise "O adamı hapse atsınlar. O hayvanın canını o mu vermiş? Ben olsam, o adamın yüzüne tükürürüm" diye konuştu.
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