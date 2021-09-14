Bayrampaşa’da bir cani yavru kediyi vahşice öldürdü! O anlar kamerada

"BEN OLSAM O ADAMIN YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"



Fatma Aktuna ise "O adamı hapse atsınlar. O hayvanın canını o mu vermiş? Ben olsam, o adamın yüzüne tükürürüm" diye konuştu.

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