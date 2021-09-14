Son dakika: Kemer’de korkutan hortum: Deniz üzerinde 15 dakika etkili oldu!

Hortum, Kemer ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde meydana geldiği öğrenilen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.

O anlar ise vatandaşların cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi.

Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu.

Hortumun karaya ulaşmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.

O anları kayda alan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.