23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Artvin’de hortum ve dolu! Çatılar uçtu

Artvin’de hortum ve dolu! Çatılar uçtu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
ABONE OL
Artvin’de hortum ve dolu! Çatılar uçtu

Artvin Şavşat’ta sağanak yağışın akabinde etkili olan hortum, dolu ve fırtına sebebiyle pek çok evin çatısı uçtu, ağaçlar topraktan söküldü. Enerji nakil hatları, bir takım ev ve eklentilerinde hasara yol açan hortum anları da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Pınarlı köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

5 DAKİKADA KÖYÜ YERLE BİR ETTİ

Köyde sağanak yağışın akabinde dolu yağdı, hortum ve fırtına meydana geldi.

Hemen hemen 5 dakika boyunca devam eden hortum ve devamında oluşan şiddetli fırtına sebebiyle, bir takım evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı.

CAN KAYBI YOK

Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü.

Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Can kaybı ve yaralananın yaşanmadığı afette, kendilerini dışarı atan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Ekipler bölgeye gelerek hasarlı enerji hatlarında onarım çalışması başlattı. Hortum nedeniyle hasar evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler, yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA