Diyarbakır’da yayaya çarpmamak için yavaşladı! Arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu

Feci kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 21 EF 222 plakalı otomobil seyir halinde iken düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kadını fark edince çarpmamak için yavaşladı.