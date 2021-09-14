Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar! Kardeşi başından ayrılmadı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.