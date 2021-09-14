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Şırnak'ta bir garip alacak kavgası! Kamyonları kepçeyle parçaladı

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Giriş: 14.09.2021 01:22
Güncelleme:14.09.2021 01:27
Son dakika haberleri... Şırnak'ta filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre kömür ocağında çalışan bir işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmını parçaladı. Kepçeyle kamyonları parçalayan şahsın, kamyonların sahibi olan Ömer M'nin yeğeni olduğu belirlendi.
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Kamyonları kepçeyle parçaladı
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