14 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şırnak'ta bir garip alacak kavgası! Kamyonları kepçeyle parçaladı
Son dakika haberleri... Şırnak'ta filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre kömür ocağında çalışan bir işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmını parçaladı. Kepçeyle kamyonları parçalayan şahsın, kamyonların sahibi olan Ömer M'nin yeğeni olduğu belirlendi.