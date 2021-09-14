Sakarya'da koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan doktor virüse yenildi
YAŞAM İHA
Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, virüse yenilerek hayatını kaybetti.
Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.
Yaklaşık iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Katıöz, hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Katıöz'ün Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.