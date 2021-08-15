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Sosyal medya provokatörü gözaltında: Valilikten resmi açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Sosyal medya provokatörü gözaltında: Valilikten resmi açıklama geldi

Gaziantep Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlının Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımladığı provokatif videoyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şahsın Gaziantep'te geçici koruma statüsündeki M.M. olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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