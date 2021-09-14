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Marmara’da 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Marmara’da 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı

Av yasağının kalkmasının ardından Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda bir dev köpek balığı takıldı. Köpek bağını görenler hayrete düştü.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına dev bir köpek balığı takıldı.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Tekneye alınıp Tekirdağ'a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı olduğu alana sığamadı.

YARIŞA GİRDİLER

Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.

4 metre köpek balığı yakalandı 4 METRE KÖPEK BALIĞI YAKALANDI

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