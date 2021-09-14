Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni taksimetre kararı

MUAYENE İŞLEMİNE KADAR KELEBEK MÜHÜR VEYA STİCKER İLE KORUNMA SAĞLANACAK

Yönetmelikteki değişiklikle, yeni tarifenin geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde taksimetrelere tarife yüklenmeye başlanabileceği, yüklenen yeni tarifenin ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarife geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye gireceği, tarife devreye girdikten sonra 20 gün içinde yapılması gereken muayene işlemine kadar ise ayarlarına müdahale edilemeyecek şekilde kelebek mühür veya sticker ile korunması gerektiği hükme bağlandı.