Instagram hesabına gelen fotoğrafla şoke oldu! İzmir’de iğrenç olay

'TABİİ Kİ HESAPLARIM AÇIK OLACAK'

Fenomen olduğu için sosyal medya hesabını açık olarak kullanmak durumunda olduğunu belirten Eda Yön, "Bu düşünce beni oldukça üzen yersiz bir kalıp. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz vakalarında suçlunun suçundan çok 'Kadının o saatte orada ne işi var?', 'Neden etek giymiş?' gibi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı düşüncelerden bir farkı yok. Ben bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda sosyal medya influenceriyim. Tabii ki bu koşullarda sosyal medya hesaplarım herkesin erişimine açık olacaktır. Fakat bu durum, sosyal medyadaki kullanıcıların bana veya sosyal medyada tanınan diğer kişilere hakaret etmesi veya cinsel taciz içerikli mesajlar atmaları hakkını onlara tanımaz" ifadelerini kullandı.