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CHP'li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Son okuma döneminde gelen su faturalarını gören Antalyalılar büyük bir şok ile karşılaştı. Bu güne kadar en fazla 300 TL gelen su faturası, bu ay 1000 TL'nin üzerine çıktı. Faturasını alıp muhtarlığa koşan mahalleli, "Mahallemizde bin 500, bin 600 TL'yi geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. Bu faturaları ödeme imkanımız yok." diye konuştular.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son okuma döneminde gelen su faturaları karşısında şoke oldu. Faturalar geldiğinde gözlerine inanamayan ve muhtarlığa koşan mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 TL olduğunu, birçok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini belirterek, "Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Bir önceki dönem 200 TL su parası gelene son faturada bin TL'nin üzerinde su parası geldi. Mahallemizde bin 500, bin 600 TL'yi geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz" diye konuştular.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

"YENİ SAYAÇLAR BAŞIMIZA BELA"
Mahallelerinde sayaçların değiştiğine dikkat çeken Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen, "Mahalle sakinleri faturalar geldiği anda bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle muhtarlığa koşup geldi. Her gelen vatandaşımızın faturası beni de şaşkına çevirdi.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Mahallemizde bugüne kadar 100 ile 300 TL arasında gelen faturalar 300 ile 1.600 TL arasında değişiyordu. Çok sayıda bin TL ve üzeri su faturası var. Su tesisatçısı arkadaşlarla yaptığım görüşmede yeni takılan akıllı sayaçların su borusu patladığında oluşan hava ile dönmeye devam ettiğini, böylelikle sürekli su kullanılıyormuş gibi yazdığını söylediler.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Gördüğünüz gibi bu sayacı üflediğimde sayaç sürekli yazarken, üflemeyi bırakmama rağmen yazdığı rakamları silmiyor. Yetkililere durumu ilettiğimde yapacak bir şeyleri olmadığını, abone suyu kullandığı için bu faturaların geldiğini söylediler.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 8 bin 900 TL su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok" dedi.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

"BİN 10 TL SU FATURASINI GÖRÜNCE YANGINI SÖNDÜREN HELİKOPTERİN BİZİM SAYAÇTAN SU ALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"
Kızılağaç Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan, bugüne kadar en fazla 250 TL su faturası geldiğini belirterek "Bu ay bin 10 gelince gözlerimize inanamadık.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Evde herkes şaşkınlık yaşadı. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. İnanın şu an sinirden gülüyoruz.

CHP’li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Bu faturayı ödememize imkan yak. Bunun ardından başkaları gelecek onları da ödeyemeyeceğiz. İnanın ağlanacak halimize gülüyoruz" dedi.

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