Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı





"KAZALAR BU CADDENİN RUTİNİ HALİNE GELDİ"

Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, "Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkı olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.

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