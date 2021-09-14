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Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde annesinin elini bırakıp yolun karşı tarafına koşan 5 yaşındaki çocuk arabanın altında ezildi. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük kız etraftaki vatandaşların yardımı ile aracın altından çıkarılırken, kan donduran kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, daha önce de pek çok kazanın olduğu caddede annesi ile beraber karşıya geçen 5 yaşındaki Hira, annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek istedi.

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Hızla yola atlayan Hira, cadde üzerinde seyir halindeki bir aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle onlarca metre aracın altında sürüklenen küçük kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı.

Kaza sonrasında sinirli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan araç sürücüsü ise vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Bir süre sonra araç sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



"KAZALAR BU CADDENİN RUTİNİ HALİNE GELDİ"
Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, "Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkı olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.

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