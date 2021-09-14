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Sancaktepe’de gündüz vakti adam kaçırdılar! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Sancaktepe’de gündüz vakti adam kaçırdılar! O anlar kamerada

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde geçen gün öğle sularında minibüs tipi ticari araç ile gelen 3 kişi kahvehanede oturan bir şahsı kaçırdı. O esnada sokaktan geçenler ise sadece olup biteni izlemekle yetindi. Kaçırdıkları kişiye ilişkin iddialar kafa karıştırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pazar günü öğle sularında Sancaktepe Yenidoğan Dörtyol bölgesinde yaşandı. Üzerinde bir şirkete ait reklam olan 10 AB 163 plakalı minibüs ile gelen 3 kişi, kahvehanede oturan, Serhat İnan adlı şahsı zorla kaçırmaya çalıştı.

DARP ETTİLER

Kaçırılan İnan'ın direnmesi üzerine şahıslar, genç adamı zor kullanarak ve darp ederek araca bindirdi. Genç adamı ticari araca bindiren 3 şahıs olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

AĞABEYLERİNİ KAÇIRDILAR İDDİASI

Öte yandan, güpegündüz minibüsle adam kaçıran şahısların, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları ve kaçırılan kişinin birkaç gündür kayıp olduğu iddia edildi. Kaçırılan vatandaşın yardım çığlıklarını ise olay yerindeki vatandaşlar telefonları ile kayıt aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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