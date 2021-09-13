Çekya’da bir köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu! İşte içinden çıkanlar...
Çekya'da sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek ağaçlık alanda, 14. yüzyıla ait olduğu düşünülen hazine buldu. İşte toprak çömleğin içinden çıkanlar....
Çekya'nın Zlin bölgesine bağlı Vsetin kasabasında sahibi tarafından gezmeye çıkarılan Masa isimli köpek ağaçlık alanda madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu.
Köpeğin sahibi tarafından Valasske Bölge Müzesi'nin yetkililerine teslim edilen çömlek, açılmadan önce Valasske Mezirici hastanesine götürülerek tomografi cihazından geçirilerek incelendi.
Yapılan incelemeler sonucu çömleğin içindeki 374 adet madeni paranın Prag groschen gümüşünden yapıldığı belirlenirken, paraların 14. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.
"KÖPEĞİM ARTIK BİR ARKEOLOG"
Köpeğin sahibi yaptığı açıklamada, "Kasabanın biraz dışındaki ağaçlık bölgede köpeğim Masa ile gezerken ısrarla bir bölgeyi eşelemeye başladı...
..Önce oyun oynadığını düşündüm fakat kazdığı yerde bir şey olduğunu fark edince ben de kazmaya başladım. Yerin yaklaşık 10 santimetre derinliğinde toprak bir çömlek bulduk...
...İçindeki madeni paraları görünce tarihi bir hazine olduğunu anladım ve yetkililere haber verdim. Masa, artık benim için bir arkeolog" dedi.
ZLIN BÖLGESİNDEKİ EN ÖNEMLİ ESERLERDEN
Bölge müzesinde hazineyi teslim alan Arkeolog Samuel Spanihel, "Hazineyi teslim aldıktan sonra hemen bulunduğu yere gidip çevresinde daha kapsamlı bir arama yaptık fakat bir şey bulamadık" diye konuştu.
Müze Müdürü Tomas Vitasek ise, "Müzemize kazandırılan hazine, bölgedeki en önemli tarihi eserlerden biri...
14. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hazineyi bulup bize getiren şahsa çok teşekkür ediyoruz, yapacağımız incelemelerin ardından ziyaretçilere sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.
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