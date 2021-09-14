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Diyarbakır’da yayaya çarpmamak için yavaşladı! Arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu

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Giriş: 14.09.2021 01:25
Diyarbakır’da yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için yavaşlayan otomobil, arkadan başka bir aracın çarpmasıyla refüje çıkarak yayaların üzerine uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 21 EF 222 plakalı otomobil seyir halinde iken düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kadını fark edince çarpmamak için yavaşladı.

O sırada arkadan gelen 21 AAE 023 plakalı otomobil 21 EF 222 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje uçarak yayalara çarptı.

1'i ağır 3 kadın yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola görülürken kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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