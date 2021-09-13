Düğünde bomba gibi patlayan havai fişek dehşet saçtı! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı



HALAYI BIRAKIP KAÇIŞTILAR

Düğüne davetli olarak katılanlar halay çektikleri esnada havai fişekler patladı. Davetliler patlamanın ardından halayı bırakarak kaçışmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.