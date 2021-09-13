Düğünde bomba gibi patlayan havai fişek dehşet saçtı! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı
YAŞAM İHA
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde geçen akşam gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin aniden bomba gibi patlaması korku dolu anlar yaşattı. O sırada halay çeken konuklar havai fişeklerin patlamasıyla kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi.
Düğünde patlatılmak istenen havai fişekler, birden patladı.
Havai fişeklerin patlamasından dolayı etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu.
HALAYI BIRAKIP KAÇIŞTILAR
Düğüne davetli olarak katılanlar halay çektikleri esnada havai fişekler patladı. Davetliler patlamanın ardından halayı bırakarak kaçışmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde davetlilerin halay çektiği ardından havai fişeklerin birden patladığı görülüyor. Patlama esnasında vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıyor.
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