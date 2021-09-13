Düğünde havai fişek bomba gibi patladı

Sancaktepe'de gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin birden bomba gibi patlaması yürekleri ağıza getirdi. Halay çeken davetliler havai fişeklerin patladığı sırada kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde patlatılmak istenen havai fişekler, birden patladı. Havai fişeklerin patlamasından dolayı etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu. Davetliler patlamanın ardından halayı bırakarak kaçışmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN