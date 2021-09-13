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Yeliz Aykaç’tan sonra 2 buçuk yaşındaki kızı da hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Yeliz Aykaç’tan sonra 2 buçuk yaşındaki kızı da hayatını kaybetti

8 hafta önce Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Yeliz Aykaç hayatını kaybetti bebeği ise ağır yaralandı. Aykaç’ın 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz haftalar süren yaşam mücadelesinde yenildi. Acı haberi ise baba duyurdu.

Sivas'ta yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Yeliz Aykaç'ın ağır yaralanan 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, 8 hafta boyunca devam eden yaşam savaşını kaybetti.

BAYRAM TATİLİNE GİDİYOLARDI
Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç (32), kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazada Burak Aykaç hafif yaralanırken, 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı.

Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BELİZ'İM ANNESİNİN YOKLUĞUNA O KÜÇÜK BEDENİYLE 8 HAFTA DAYANDI"

Burak Aykaç twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz'imi 13.09.2021 Gazi Cemevi'nden ikindi namazından sonra, Yeliz'imin yanına defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MELEĞİM GİTTİ"

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.

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