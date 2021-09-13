Yeliz Aykaç’tan sonra 2 buçuk yaşındaki kızı da hayatını kaybetti

"MELEĞİM GİTTİ"



Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.

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