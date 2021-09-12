Erzincan’da iki gencin olduğu araç sulama kanalına düştü! Zamanla yarıştılar
Erzincan’da modifiye otomobillerle drift gösterisini seyretmek için Ekşisu Mesire Alanına giden iki gencin olduğu araç sulama kanalına düştü. Ekipler 18 yaşındaki 2 genci kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kaza, bugün saat 06.30 sularında Erzincan'ın Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde gerçekleşti.
SULAMA KANALINA UÇTU
Alınan bilgiye göre, bugün Ekşisu Mesire Alanında gerçekleştirilecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini seyretmek için 24 AEF 988 plakalı araçla yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.
GENÇLERİ KURTARMAK İÇİN SEBERLİK
Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.
YAŞAM MÜCADELELERİ DEVAM EDİYOR
Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.
Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
- ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
- Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
- YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
- Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
- 8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
- Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?