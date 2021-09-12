Erzincan’da iki gencin olduğu araç sulama kanalına düştü! Zamanla yarıştılar

GENÇLERİ KURTARMAK İÇİN SEBERLİK

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.